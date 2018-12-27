عاجل.. محمود مرعي يصدم الأهلي والزمالك: أتطلع للإحتراف الأوروبي!
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
علاء خليف
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أكد محمود مرعي مدافع وادي دجلة أن الاحتراف على رأس أولوياته في الفترة الحالية، حال تلقيه عرضًا مناسبًا من أحد الأندية الأوروبية للرحيل عن الفريق الدجلاوي في الميركاتو الشتوي.
وقال "مرعي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مصيري أصبح في يد إدارة وادي دجلة والمدير الفني للفريق، لقد فصلت نفسي تماما عن كل ما يقال من عروض وتركت الأمر لوكيل أعمالي حاليًا".
بسؤاله عن تأكد رحيله عن وادي دجلة في الميركاتو الشتوي قال: " اسألوا المدرب تاكيس جونياس".
وعن موقفه من خوض تجربة الاحتراف قال: " الأهلي والزمالك مثل باوك اليوناني ولكنني أتطلع للإحتراف الأوروبي، وهي الخطوة الأهم بالنسبة لي حاليًا".
وارتبط اسم محمود مرعي بالانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما ترددت أنباء عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب للفوز بخدماته.
وكانت تقارير صحفية أكدت أيضًا تلقي اللاعب عرضًا من باوك اليوناني لضمه في الميركاتو الشتوي.
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