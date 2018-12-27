اعتزل الفن حزنًا على زوجته ودفن في مقابر الأقباط.. معلومات عن يوسف فخر الدين في ذكرى رحيله

تحل اليوم الخميس، الذكرى السادسة عشر على رحيل الفنان يوسف فخر الدين، والذي يعد أحد أهم دنجوانات السينما المصرية، وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنه.





١-ولد يوسف فخر الدين في الخامس عشر من يناير ١٩٣٥، في مصر الجديدة.

٢-والده مصري، بينما والدته مجرية، وشقيقته هي الفنانة مريم فخر الدين.

٣-انطلق مشواره الفني في عام ١٩٥٧، حيث شارك في العديد من الأفلام منها: "أنا وقلبي، رحلة غرامية، حب من نار، شباب اليوم، الشيطانة الصغيرة".

٤-لمع نجمه في فترتي الستينات والسبعينات، حيث لعب بطولة العديد من الأفلام الناجحة، نذكر منها: "حماتي ملاك، الشجعان الثلاثة، لصوص لكن ظرفاء، الشياطين الثلاثة".

٥-تزوج من الفنانة نادية سيف النصر، والتي أُشيع أنها كانت عملية للمخابرات المصرية، وتوفيت في حادث، ما أدخله في حالة اكتئاب.

٦-اعتزل الفن إثر وفاة زوجته، وكان آخر أعماله فيلم "القضية رقم ١" عام ١٩٨٢.

٧-سافر لليونان بعد اعتزاله، وتزوج من سيدة يونانية.

٨-توفي في السابع والعشرين من ديسمبر ٢٠٠٢، في اليونان، ولم تتمكن شقيقته من إحضار جثمانه لمصر، فدفن في المقابر الكاثوليكية فى أثينا؛ لعدم وجود مقابر للمسلمين.