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اعتزل الفن حزنًا على زوجته ودفن في مقابر الأقباط.. معلومات عن يوسف فخر الدين في ذكرى رحيله

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:16 ص
اعتزل الفن حزنًا على زوجته ودفن في مقابر الأقباط.. معلومات عن يوسف فخر الدين في ذكرى رحيله
يوسف فخر الدين
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الفجر الفنى
 
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تحل اليوم الخميس، الذكرى السادسة عشر على رحيل الفنان يوسف فخر الدين، والذي يعد أحد أهم دنجوانات السينما المصرية، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.

١-ولد يوسف فخر الدين في الخامس عشر من يناير ١٩٣٥، في مصر الجديدة.
٢-والده مصري، بينما والدته مجرية، وشقيقته هي الفنانة مريم فخر الدين.
٣-انطلق مشواره الفني في عام ١٩٥٧، حيث شارك في العديد من الأفلام منها: "أنا وقلبي، رحلة غرامية، حب من نار، شباب اليوم، الشيطانة الصغيرة".
٤-لمع نجمه في فترتي الستينات والسبعينات، حيث لعب بطولة العديد من الأفلام الناجحة، نذكر منها: "حماتي ملاك، الشجعان الثلاثة، لصوص لكن ظرفاء، الشياطين الثلاثة".
٥-تزوج من الفنانة نادية سيف النصر، والتي أُشيع أنها كانت عملية للمخابرات المصرية، وتوفيت في حادث، ما أدخله في حالة اكتئاب.
٦-اعتزل الفن إثر وفاة زوجته، وكان آخر أعماله فيلم "القضية رقم ١" عام ١٩٨٢.
٧-سافر لليونان بعد اعتزاله، وتزوج من سيدة يونانية.
٨-توفي في السابع والعشرين من ديسمبر ٢٠٠٢، في اليونان، ولم تتمكن شقيقته من إحضار جثمانه لمصر، فدفن في المقابر الكاثوليكية فى أثينا؛ لعدم وجود مقابر للمسلمين.
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‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
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