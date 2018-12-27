حقيقة إصابة "أسد" بشرى في كليب "كوبرا" (فيديو)

قال المدرب محمد سيد الحلو، مدرب الأسد الذي ظهر في كليب الفنانة بشرى "كوبرا"، أن الأسد ليس مصابًا، وأن ما ظهر به من خطوط حمراء "ميك أب" خاص بالفيديو كليب.





وأضاف "الحلو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، في برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن الأغنية رسالة للرد على أغنية "نامبر وان"، وليس موجهة لشخص الفنان محمد رمضان.





وأوضح أنه تم تخدير الأسد لمدة نصف ساعة فقط، لافتًا إلى أنه أسد سيرك كبير يختلف عن أسد محمد رمضان؛ لأن ما ظهر مع رمضان هو شبل يحمل على اليد.





وأشار إلى أنه تم الاستعانة بطبيب من حديقة الحيوان، وتم تخدير الأسد تحت إشراف بيطري، متابعًا: "لا ننتهك حقوق الحيوانات، ونعامل الحيوانات أفضل معاملة داخل السيرك"، وأشار" الحلو" إلى أن أوروبا والدول الأخرى يستعينوا بالأسود في مثل هذه الأعمال، ويقومون بتخديرها.