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مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
مناقشة كتاب عتبات شبه مقدسة لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
من حفل المناقشة
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يارا أحمد
 
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احتفل الكاتب عبد الناصر العطيفي الحاصل علي جائزة الجمهورية في القصة القصيرة بمناقشة روايته " عتبات مقدسة"، أمس الثلاثاء، بندوة "الجيل الجديد" التي تعقد كل ثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور لفيف من الأدباء والشعراء ورواد الصحافة في مصر.

بحضور كلا من الكاتب الصحفي الكبير : حزين عمر ، الشاعر عبد العليم إسماعيل ، الشاعرة فاطمة بدر ، الروائي فرج محمود الشاعر جمال الدين عبد العظيم و السفير السابق : سامي الزقم د شوقي السباعي والاستاذ علي عبد الرحمن والاستاذ حسن الصناديلي الاستاذ كرم أحمد علي الروائي فرحات جنيدي .
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
مناقشة كتاب "عتبات شبه مقدسة" لـ عبد الناصر العطيفي (صور)
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