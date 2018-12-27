هازارد يحقق رقما مميزا مع تشيلسي





قاد البلجيكي الدولي إيدين هازارد فريق تشيلسي للفوز على واتفورد بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأربعاء وذلك في إطار منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وسجل هازارد هدفي البلوز في شباك واتفورد خلال الدقائق 46، 58 ليضيف ثلاث نقاط غالية في مشوار الأزرق في بطولة الدوري الانجليزي.





وبأهداف هازراد في شباك واتفورد؛ فقد وصل إلى الهدف رقم 100 مع البلوز خلال 322 مباراة كما استطاع أن يصنع لزملائه 84 هدفا.





وقال موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية عالميا أن إيدن هازارد أصبح عاشر لاعب يسجل 100 هدف في جميع البطولات مع تشيلسي.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 19 جولة حيث فاز في 12 وتعادل 4 وخسر 3.



