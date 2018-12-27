مفاجأة.. اتحاد الكرة يستقر على الإطاحة بـ"عبد الفتاح"

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر أن اتحاد الكرة قرر الإطاحة بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وذلك بسبب سوء أوضاع التحكيم في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الهادي في برنامجه :" اتحاد الكرة قرر الإطاحة بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وذلك بسبب سوء أوضاع التحكيم في الفترة الأخيرة".

وأوضح عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة حدوث أزمة من جانب مجدي عبد الغني عضو الجبلاية، خلال جلسة انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.





وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لم يحدث أي أزمات خلال انتخاب نائب رئيس مجلس إتحاد الكرة، وكان هناك إجماع وترحيب بتولي أحمد شوبير المنصب".





وأضاف: " مجدي عبد الغني لم يختلق أي أزمات ورحب بتواجد شوبير نائبًا للجبلاية".