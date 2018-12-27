أحمد العوضي لـ"الفجر الفني": "أنا ممثل أكشن مش كوميديان".. وأعود لدور الضابط في "الملكة"

قال الفنان أحمد العوضي، إنه يبدأ تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، نهاية شهر يناير القادم، مؤكداً أن ترشيحه للدور جاء عن طريق الجهة المنتجة والمخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة، وأضاف أنه تحمس للمشاركة دون تردد، قائلاً: "بحب أمير وبيتر إضافة إلى نجاح المسلسل".





وأضاف "العوضي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يجسد شخصية تدعى "بروسلي"، وتجمعه العديد من مشاهد الأكشن بالفنان أمير كرارة، مؤكداً أن الدور لم يستلزم تكثيف التمرينات الرياضية التي اعتاد ممارستها في حياته، قائلاً: "أنا في الأساس شخص رياضي، وبالنسبالي ده عادي".





وكشف "العوضي" أنه يظهر كضيف شرف في فيلم "شر الحليم" من بطولة الفنان هاني سلامة، خلال ثلاثة مشاهد فقط، وأضاف أن مشروع البطولة المطلقة لفيلم من إخراج طارق العريان، كانت مجرد فكرة توقف تنفيذها بسبب انشغال الأخير بفيلم "ولاد رزق 2"، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التعاون في وقت لاحق.





وأضاف "العوضي" أنه انتهى من تصوير أسبوع كامل من دوره بفيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد إمام، ويتبقى فترة 3 أسابيع تصوير يتم استكمالها عقب عيد الفطر 2019، بسبب انشغاله هو وإمام والمخرج أحمد خالد موسى بأعمالهم الدرامية في شهر رمضان القادم.





وتابع "العوضي" أن الدور "أكشن" ويجسد شخصية عضو في عصابة "مافيا" ضد محمد إمام، مشيراً إلى تحمسه للعمل بسبب حبه للأخير واستمتاعه بكواليس التصوير معه، وأضاف أن الفيلم من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى لعام 2019.





وكشف "العوضي" أنه يعود لتجسيد شخصية "الضابط" في مسلسل "الملكة" أمام ياسمين عبدالعزيز، بعد شهرته بتقديمه في مسلسل "الميزان" مع غادة عادل، و"أرض جو" مع غادة عبدالرازق، وفيلم "هروب اضطراري" مع أحمد السقا، وعلق مازحاً: "أنا ظابط مع ياسمين عبدالعزيز ومش ظابط مع أمير كرارة في رمضان 2019".





وأضاف "العوضي" أنه يبدأ تصوير دوره في مسلسل "الملكة" في 5 يناير القادم، بعد إجراء عدد من البروفات مع فريق العمل بقيادة المخرج حسام علي، وأضاف أنه اتخذ قرار بأن تقتصر مشاركته في الموسم الرمضاني 2019، على مسلسلي "الملكة" و"كلبش 3" فقط.





وعن تكرار أدوار الأكشن، أكد "العوضي" أن الأمر لا يزعجه، قائلاً: "أنا ممثل أكشن مش كوميديان"، واستشهد بنجاح أدواره البعيدة عن الأكشن في مسلسلي "الحصان الأسود" و"حكايات بنات"، وأضاف أنه تحمس لتجسيد الأدوار المختلفة بعد نجاح شخصية "زياد" في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".





وأضاف "العوضي" أن حرصه على ممارسة الرياضة لا يتعلق بعمله كممثل، مؤكداً أنه استفاد من الرياضة في تجسيد أدوار الأكشن التي صنعت قاعدة جماهيرية له، ونفى تدخل الرياضة في سلوك الإنسان العنيف مع الآخرين، مؤكداً أنها تجعل الشخص هادئ بعد إخراج طاقته.





وعن أزمة الدراما التي يشهدها الماراثون الرمضاني القادم، أكد "العوضي" أنه يؤيد ذلك التوجه الذي يدفع المنتجين لخلق مواسم درامية طوال العام، لافتاً إلى ضرورة تقليل عدد الأعمال الدرامية المعروضة في شهر رمضان حتى لا يمل المشاهد، وتخفيض أجور الفنانين.





وفي ختام عام 2018، قال "العوضي" إنه سعيد بتقدمه على مستوى العمل هذا العام، قائلاً: "سنة سعيدة بفضل تقدمي في شغلي، ومعناه أني أسير على الطريق الصحيح"، وأضاف أنه يتمنى المزيد من النجاح والتوفيق في حياته العملية وأن يمتعه الله بنعمة دوام الصحة.