"التأمين الصحي" تكشف نسب إصابة طلاب المدارس بالأنيميا والسمنة والتقزم
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
أمنية فوزي
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قالت سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والتعليم لتفعيل مبادرة الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية على 3 أمراض؛ الأنيميا والسمنة والتقزم.
وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار" مساء الأربعاء، أنهم قاموا بعمل المسح في 3 مدارس من كل محافظة كمرحلة أولى، أي 81 مدرسة.
وأشارت إلى أن المستهدف كان 40 ألف طالب، وما تم مسحه حوالي 35 ألف طالب، لافتة إلى أنهم أنجزوا حوالي 85% من المستهدف.
وتابعت أن عدد المصابين بالأنيميا حوالي 7600 طالب بنسبة 22%، وأن نسبة قصر القامة 3.43%، موضحة أن سوء التغذية قد يتسبب في قصر القامة، وأن نسبة السمنة 12.7%، مشيرة إلى أنهم سيقوموا بعمل دورات تدريبية لمواجهة هذه النسب.
وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار" مساء الأربعاء، أنهم قاموا بعمل المسح في 3 مدارس من كل محافظة كمرحلة أولى، أي 81 مدرسة.
وأشارت إلى أن المستهدف كان 40 ألف طالب، وما تم مسحه حوالي 35 ألف طالب، لافتة إلى أنهم أنجزوا حوالي 85% من المستهدف.
وتابعت أن عدد المصابين بالأنيميا حوالي 7600 طالب بنسبة 22%، وأن نسبة قصر القامة 3.43%، موضحة أن سوء التغذية قد يتسبب في قصر القامة، وأن نسبة السمنة 12.7%، مشيرة إلى أنهم سيقوموا بعمل دورات تدريبية لمواجهة هذه النسب.
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