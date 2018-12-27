"التأمين الصحي" تكشف نسب إصابة طلاب المدارس بالأنيميا والسمنة والتقزم

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قالت سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والتعليم لتفعيل مبادرة الكشف على طلاب المرحلة الابتدائية على 3 أمراض؛ الأنيميا والسمنة والتقزم.



وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار" مساء الأربعاء، أنهم قاموا بعمل المسح في 3 مدارس من كل محافظة كمرحلة أولى، أي 81 مدرسة.



وأشارت إلى أن المستهدف كان 40 ألف طالب، وما تم مسحه حوالي 35 ألف طالب، لافتة إلى أنهم أنجزوا حوالي 85% من المستهدف.



وتابعت أن عدد المصابين بالأنيميا حوالي 7600 طالب بنسبة 22%، وأن نسبة قصر القامة 3.43%، موضحة أن سوء التغذية قد يتسبب في قصر القامة، وأن نسبة السمنة 12.7%، مشيرة إلى أنهم سيقوموا بعمل دورات تدريبية لمواجهة هذه النسب.

