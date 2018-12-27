أول صورة من حفل زفاف "تريزيجيه"

تقام الآن مراسم حفل زفاف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني في أحد الفنادق بالقاهرة.

وتداول بعض نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعض الصور لحفل زفاف محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة.

أقام محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف صمن صفوف قاسم باشا التركي حفل زواجه مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق التجمع الخامس.





وحرص عدد كبير من زملاء اللاعب في النادي الأهلي على حضور حفل الزفاف أمثال سعد الدين سمير وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومؤمن زكريا وعمرة جمال وأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة الحالي، بجانب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد من المدربين.





ويقدم تريزجيه مستوى مميز للغاية مع فريق قاسم باشا التركي حيث تسعى عدة أندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مقدمتها لاتسيو وجالطة سراي وشتوتجارت.