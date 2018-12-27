ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول صورة من حفل زفاف "تريزيجيه"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:07 ص
أول صورة من حفل زفاف تريزيجيه
تريزيجيه
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تقام الآن مراسم حفل زفاف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني في أحد الفنادق بالقاهرة. 

وتداول بعض نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعض الصور لحفل زفاف محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة.

أقام محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف صمن صفوف قاسم باشا التركي حفل زواجه مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من زملاء اللاعب في النادي الأهلي على حضور حفل الزفاف أمثال سعد الدين سمير وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومؤمن زكريا وعمرة جمال وأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة الحالي، بجانب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد من المدربين.

ويقدم تريزجيه مستوى مميز للغاية مع فريق قاسم باشا التركي حيث تسعى عدة أندية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مقدمتها لاتسيو وجالطة سراي وشتوتجارت.

Advertisements
المزيد عن: محمود تريزيجيه كورة كرة رياضة حسن تريزيجيه تريزيجيه
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء