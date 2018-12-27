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برلماني: قرار منع تداول الطيور الحية لن يطبق إلا بعد شهر رمضان لهذا السبب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:45 ص
برلماني: قرار منع تداول الطيور الحية لن يطبق إلا بعد شهر رمضان لهذا السبب
الدكتور إيهاب الغطاطي - عضو مجلس النواب
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدكتورة منى محزر نائب وزير الزراعة أخبرته بأن الوزارة لن تطبق قرار منع تداول الدواجن الحية، إلا بعد شهر رمضان، حتى لا تحدث بلبلة في السوق.

وأضاف "الغطاطي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن قرار منع تداول الدواجن الحية إذا تم تطبيقه، فسيؤدي إلى ممارسات احتكارية في قطاع الدواجن بمصر.

وتسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.
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