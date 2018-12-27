خبير استراتيجي: الدول الأجنبية تستخدم الإخوان الإرهابية لتكون ورقة ضغط على مصر

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قال الخبير الاستراتيجي باسل يسري، إن مصر نجحت بشكل كبير في القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن جميع البيانات الصادرة عن القوات المسلحة حول العملية سيناء 2018 يتم دراستها خارجيًا.



وأضاف يسري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة الأولى، مساء الأربعاء أن الدول الغربية يتركون جماعة الإخوان المسلين حتى يكونوا شوكة في ظهر مصر، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لها تأثير على رأى العام الغربي وليس المسئولون الأجانب.



وأشار إلى أن بعض الدول الأجنبية تستخدم الإخوان لتكون ورقة ضغط على مصر في بعض الملفات ومن بينهم بريطانيا وفرنسا، متابعًا: "الجماعة تكفر الغربيين ولكن تعمل معهم؛ لأنهم صمام أمان لهم، والغربيون أيضا يستخدمونهم لمصالحهم".

