ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المُروع في البحيرة (صور)

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حصلت بوابة "الفجر" علي أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع بين سيارتين نقل تريلا وأخري ميكروباص أمام مدخل مدينة دمنهور بالبحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرون.



والمتوفون هم:

"أحمد إبراهيم محمد غريب" 21 عاما مقيم ببسيون بالغربية

"علام عرفان علي عنان" 36 عاما ومقيم بالرحمانية بالبحيرة

"عبدالهادي الشحات كامل عرفه" 35 عاما رقيب شرطة ومقيم ببني هلال بدمنهور

"سها سعيدأحمد البنا" 38 عاما مقيمه بأبو قير بالإسكندرية

"محمد مصطفي عبدالونيس" 40 عاما ومقيم بسوق بكفر الشيخ

"نسمة جمال محمد خليل" 28 عاما ومقيمه بالرمل بالإسكندرية

وعدد اثنين جثتين مجهولي الهوية



بينما أصيب كل من:

"نجلاء فتحي يوسف" 16 عاما ومقيمه بدسوق بكفرالشيخ

"كمال أحمد صابر مطاوع" 33 عاما ومقيم بدسوق بكفرالشيخ

وعدد اثنين مصابين مجهولي الهوية





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والعقيد محمد شرف المستشار العسكري لمستشفى دمنهور العام، توجهوا للاطمئنان على المصابين في حادث تصادم دمنهور بين سيارة نقل مع أخري ميكروباص، ووجه محافظ البحيرة تعليماته بتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.



كان قد انتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إلي موقع حادث تصادم دمنهور بين سيارة نقل مع أخري ميكروباص بدمنهور.



ووجه محافظ البحيرة تعليماته للدكتور محمد ناصف مدير مرفق الإسعاف بالدفع بعدد 15 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين لمستشفي دمنهور العام، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرون، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.



حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث وكشفت التحريات، إنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، وأمام مدخل مدينة دمنهور، اصطدمت بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرون، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي دمنهور العام.