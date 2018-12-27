عاجل.. الأهلي يحسم مصير أجايي

يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وغاب أجايي عن الأهلي منذ شهر يولويو الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه أمام تاونشيب البتسواني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث وضعه الأهلي على قائمة الانتظار هذا الموسم.





واستقر الجهاز الفني للأهلي على قيد أجايي في قائمة الفريق الأحمر الشهر المقبل، بعد تعافيه تماما من الإصابة ومشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.





ومن المقرر أن يستغنى الأهلي عن خدمات المالي ساليف كوليبالي في يناير المقبل، بعد ظهوره بمستوى متواضع في مباريات الفريق الأخيرة.





الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم صفقة الموسم

اقترب رمضان صبحي المحترف في صفوف هيديرسفيلد تاون الإنجليزي من العودة إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع النادي الإنجليزي على استعارة رمضان صبحي مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني لمدة موسم ونصف.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، ليصبح رمضان لاعبا في صفوف الأهلي لتدعيم الفريق الأحمر بداية من يناير المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا التعاقد مع 3 لاعبين لدعم الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهم محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر القاصة، وجيرالدو دا كوستاجناح أول أغسطس الأنجولي.



