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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الحياة أصبحت طبيعية في سيناء (فيديو)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:27 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الحياة أصبحت طبيعية في سيناء (فيديو)
اللواء مجدي بسيوني - مساعد وزير الداخلية الأسبق
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كساب أحمد
 
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قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوضع الأمني استقر بشكل ملحوظ خلال عام 2018، والمواطن يشعر بذلك، لافتًا إلى أن الحياة أصبحت طبيعية في سيناء هذا العام بعدما كانت مغلقة عسكريًا.

وتابع "بسيوني"، خلال مداخلة عبر الأقمار الاصطناعية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن المستثمرين يعملون الآن على الاستثمار في سيناء، وهذا بسبب شعورهم بأن سيناء 2018 مختلفة تمامًا من الناحية الأمنية عن السابق، لافتًا إلى أن رجال الامن في الداخلية لا ينمون لكي يحققوا الأمن في مصر.

وأضاف أن معدل الجريمة انخفض بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الماضي خاصة في جرائم خطف الأطفال وسرقة السيارات، لافتًا إلى أن الشرطة لا يمكن أن تمنع الجريمة بشكل كامل، ولكنها تعمل على خفض معدل الجريمة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أكثر من مرة مع المجلس الأعلى للشرطة، وهذا الامر لم يكن يحدث إلا مرة واحدة في العام، وهذا الأمر رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة.

ولفت إلى أن الدولة دعمت الداخلية بكافة الإمكانية التكنولوجية اللازمة لمكافحة الإرهاب والجريمة، وهذا الامر ساهم بشكل كبير في خفض معدل الجريمة والإرهاب.


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