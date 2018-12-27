بعد إعلانهما الزواج.. القصة الكاملة لـ"نوران" وصديقتها المثلية (فيديو)









علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة الزواج المثلي لفتاتين من مصر، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إذا بليتم فاستتروا، قصة مخزية جدًا، وأنا مش مصدق هذه البجاحة".وتابع "أمين"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، ساخرًا: "ألف مبروك، ومش قادر أقولكم بالرفاء والبنين"، مستكملًا: "لا دي قيمنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا، هو إيه ده وإزاي وليه، ليه يحبوا بعض، أنهي مجتمع ودين وقانون يسمحوا بده".وأكد عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن الشرع والقانون لم يسمحا بهذه العلاقة، موضحًا أنها علاقة آثمة ومحرمة شرعًا وقانونًا.وأوضح الإسلامبولي، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أنها من أعمال الفسق الفجور، وأن من يشترك في تزويجهما مشترك معهم في الجريمة، مشيرًا إلى أن نشرهم للواقعة على الفيس بوك تحريض على الفسق والفجور وجريمة يعاقب عليها القانون.وأعلنت "ميرال"، على صفحتها على الفيس بوك، قصة حبها وعن زواجها من "نوران"، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.