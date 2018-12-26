الحكم على مدون روسى ناقد بالحبس 6 أعوام

ذكرت وكالة رويترز، أنّ المدون الروسي المعارض صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات اليوم الأربعاء في قضية ابتزاز، يقول منتقدون إنها ذات دوافع سياسية.

وكان ألكسندر فالوف، الذي كانت مدونته تنتقد السلطات في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، واجه اتهاماً في وقت سابق من هذا العام بابتزاز النائب الفيدرالي يوري نابسو.

واتُهم فالوف بابتزاز نابزو بمبلغ 300 ألف روبل (4330 دولارًا)، في مقابل محو مقالاته عن بركة السباحة التي زُعم أنها بناها النائب على شاطئ بلدي في مدينة المنتجع على البحر الأسود، بينما نفى فالوف ارتكاب مخالفات.

وقال ألكسندر بوبكوف محامي فالوف لوكالة رويترز، إن الدفاع سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "قاس".

وأضاف بوبكوف "عرفنا أنه لا يمكن أن يكون لدينا حكم صادق ونزيه"، وتابع "كانت هناك خلفية سياسية عميقة للغاية طوال القضية."

ومن جهة أخرى، كتب أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية، على موقع تويتر أن فالوف "مسجون فقط بسبب السياسة" وأن عقوبته بدت قاسية. وكتب نافالني "6 سنوات، هذه عقوبة جريمة القتل".

ودعت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، إلى إطلاق سراح فالوف أثناء احتجازه قبل المحاكمة.