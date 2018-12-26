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حفل مناقشة كتاب "عتبات مقدسة" للكاتب عبد الناصر العطيفي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:48 م
حفل مناقشة كتاب عتبات مقدسة للكاتب عبد الناصر العطيفي
"عتبات مقدسة"
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الفجر الفني
 
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احتفل الكاتب عبد الناصر العطيفي الحاصل علي جائزة الجمهورية في القصة القصيرة بمناقشة روايته "عتبات مقدسة"، أمس الثلاثاء، بندوة "الجيل الجديد" التي تعقد كل ثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور لفيف من الأدباء والشعراء ورواد الصحافة في مصر.

بحضور كلا من الصحفي الكبير حزين عمر ، الشاعر عبد العليم إسماعيل ، الشاعرة فاطمة بدر، الروائي فرج محمود الشاعر جمال الدين عبد العظيم و السفير السابق : سامي الزقم د شوقي السباعي والاستاذ علي عبد الرحمن والاستاذ حسن الصناديلي الاستاذ كرم أحمد علي الروائي فرحات جنيدي.

حفل مناقشة كتاب "عتبات مقدسة" للكاتب عبد الناصر العطيفي
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