زي النهاردة بتاريخ 27-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 27-12-2018





أحــــــــــــداث





537 - الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.





1875 - تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.





1934 - فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.





1938 - إجراء انتخابات المجلس التشريعي الكويتي الثاني.





1945 - تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.





1945 - إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.





1945 - الشيخ مصطفى عبد الرازق يتولى مشيخة الجامع الأزهر.





1949 - إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.





1958 - مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق خاص حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.





1966 - الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوم مشترك على أحد معاقل "الفيتكونغ" وأكثرها أمانًا في "غابة يومينه" والتي تقع في "دلتا ميكونج".





1978 - الملك خوان كارلوس الأول يقوم بالتصديق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.





1978 - رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.





1979 - الاتحاد السوفيتي يرسل 75000 جندي لأفغانستان لتعزيز حكم باراك كارميل الزعيم الجديد للدولة وفي محاولة لتوفير الاستقرار السياسي للوضع السياسي المضطرب.





1985 - هجمات متزامنة على مطار ليوناردو دا فينشي في روما بإيطاليا ومطار فيينا الدولي في النمسا وذلك عندما فتح مسلحون النيران عند بوابة الوصول الخاصة بشركة طيران إل عال الإسرائيلية.





1991 - روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلًا من الاتحاد السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض / الفيتو.





2001 - الولايات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العلاقات التجارية.





2007 - اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص وتبعة بتفجير إنتحاري.





2008 - إسرائيل تبدأ بعملية عسكرية اسمتها "الرصاص المصبوب" ضد حركة حماس،وأطلقت عليها حماس معركة الفرقان حيث قامت قواته الجوية بشن غارات مفاجئة على قطاع غزة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 1315 قتيل و5340 جريح.





2013 - اغتيال المُستشار والوزير اللُبناني السابق مُحمَّد شطح بانفجار استهدف سيَّارته في بيروت.





مـــــــــواليـــــــــــد





1571 - يوهانس كيبلر، عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.





1654 - ياكوب بيرنولي، عالم فيزياء سويسري.





1822 - لوي باستير، عالم فرنسي.





1896 - كارل تسوكماير، أديب وكاتب ألماني.





1901 - مارلينه ديتريش، ممثلة ومغنية أمريكية.





1921 - مصطفى محمود، مفكر وطبيب وكاتب وأديب مصري.





1930 - ملك سكر، ممثلة سورية.





1934 - لاريسا لاتينينا، لاعبة أولمبية لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفييتي.





1936 - سمير صبري، ممثل مصري.





1937 - رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.





1943 - جوان مانويل صيراط، مغني وكاتب أغاني وشاعر موسيقي إسباني.





1948 - جيرارد ديبارديو، ممثل ومخرج أفلام فرنسي.





1949 - ألفت سكر، ممثلة مصرية من أصل سوري.





1950 - روبيرتو بيتيغا، لاعب كرة قدم إيطالي.





1951 - ارنستو زيديلو، اقتصادي وسياسي مكسيكي.





1965 - سلمان خان، ممثل هندي.





1966 - بيل غولدبيرغ، مصارع أمريكي.





1967 - حميد الأحمر، سياسي ورجل أعمال يمني.





1970 - شينا، مصارعة وممثلة أمريكية.





1974 - ماسي أوكا، ممثل أمريكي.





1974 - فميكو أوريكاسا، ممثلة أداء صوتي يابانية.





1979 - ديفيد دان، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1981 - إميلي دي رافن، ممثلة أسترالية.





1984 - جيل سيمون، لاعب كرة مضرب فرنسي.





1985 - لوغان بايلي، حارس مرمى كرة قدم بلجيكي.





1987 - مرزوق زكي، لاعب كرة قدم كويتي.





وفيــــــــــــات





1923 - غوستاف إيفل، معماري فرنسي.





1966 - غييرمو ستابيلي، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.





1972 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.





1977 - الشيخ البهي الخولي، أحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمون.





1978 - العقيد. هواري بومدين، رئيس الجزائر الثاني.





2001 - أيان هاملتون، ناقد أدبي وشاعر بريطاني.





2002 - يوسف فخر الدين، ممثل مصري.





2006 - علال الغازي، أديب مغربي.





2007 - بينظير بوتو، رئيسه وزراء باكستان.





2012 - نورمان شوارزكوف، عسكري أمريكي.





2013 - عادل برهام، ممثل مصري.





2013 - مُحمَّد شطح، مُستشار ووزير لُبناني سابق.





2016 - كاري فيشر، مُمثلة أمريكيَّة.





أعيـــــــــاد ومنـــــــــاسبـــــــــــــات





يوم القديس يوحنا بن زبدي.