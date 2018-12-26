ترامب: أمريكا قد تستخدم العراق كقاعدة لفعل أمر ما فى سوريا
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:50 م
خاطر عبادة
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال زيارته العراق، أنّ الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من تلك الدولة العربية، التي يمكن أن تكون بمثابة قاعدة "لفعل شيء ما في سوريا" إذا لزم الأمر.
وبالمثل، دافع
ترامب عن قراره بسحب نحو 2000 جندي أمريكي منتشرون في الأراضي السورية، وقال الرئيس
الأمريكى: "أعتقد أن الكثير من الناس سوف ينضمون إلى طريقة تفكيري، فقد حان الوقت
للبدء في استخدام عقولنا".
وأضاف ترامب:
"في الحقيقة، يمكن أن نستخدم العراق كقاعدة، إذا أردنا القيام بشيء ما في سوريا".
ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة
بإسم البيت الأبيض ساره ساندرز، إنّ الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب
قاما بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء "لشكرهم على خدمتهم
ونجاحهم وتضحياتهم وتمنو لهم عيد ميلاد سعيد".
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