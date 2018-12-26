ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يهزم ويجان في حضور مرسي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:42 م
بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يهزم ويجان في حضور مرسي
وست بروميتش
طباعة
Advertisements
منى العوضي
 
Advertisements
 حقق فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، فوزا هاما على على ويجان بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء.

وشارك أحمد حجازي مدافع وست بروميتش في المباراة بالإضافة إلى مشاركة سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر مع فريقه ويجان والذي جدد عقده معه أمس الثلاثاء.


وتقدم فريق وست بروميتش بهدف أول عن طريق رودريجيز في الدقيقة الثامنة، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق وست بروميتش رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد ويجان عند 25 نقطة في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.

Advertisements
المزيد عن: وست بروميتش وويجان وست بروميتش سام مرسي أحمد حجازي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء