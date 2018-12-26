بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يهزم ويجان في حضور مرسي
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:42 م
منى العوضي
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حقق فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، فوزا هاما على على ويجان بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء.
وشارك أحمد حجازي مدافع وست بروميتش في المباراة بالإضافة إلى مشاركة سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر مع فريقه ويجان والذي جدد عقده معه أمس الثلاثاء.
وتقدم فريق وست بروميتش بهدف أول عن طريق رودريجيز في الدقيقة الثامنة، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68.
وبهذا الفوز؛ رفع فريق وست بروميتش رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد ويجان عند 25 نقطة في المركز الـ 19 بجدول الترتيب.
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