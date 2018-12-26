ثنائية هازارد تقود تشيلسي لتحقيق الفوز أمام واتفورد
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:40 م
أحمد عصام
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نجح نادي تشيلسي في تحقيق الفوز أمام نادي واتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل إيدين هازارد الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 45 من المباراة، وتعادل الأرجنتيني بيريرا لنادي واتفورد في الدقيقة 48 قبل نهاية الشوط الأول، واحرز هازارد الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.
ورفع نادي تشيلسي رصيده من النقاط إلي 40 نقطة من أصل 19 مباراة في المركز الرابع، بعد الخسارة أمام نادي ليستر سيتي في الجولة الماضية بهدف نظيف.
بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع، وفشل الفريق الأصفر في تحقيق الانتصار التاني علي التوالي، بعد فوزه أمام نادي ويست هام بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الماضية.
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