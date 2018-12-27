"الفقي": "السيسي" أكثر الرؤساء اهتماما بالتفاصيل.. ومساعديه "حظهم وحش"





وأشار إلى أنه لم يتسلم تركه جيدة، ودائمًا مايؤكد أن ماحدث عقب ثورة 2011 أضاف لما سبقها من سنوات التراجع، معربًا عن إندهاشه من إلمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتفاصيل والأرقام، معقبًا: "مساعدي السيسي حظهم وحش، وإذا لم يذاكروا سلاح التلميذ لن يتمكنوا من الاستمرار معه".



وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء إهتمامًا بالتفاصيل، والرئيس جمال عبد الناصر أيضًا، بينما السادات كان يهتم بالخطوط العريضة، مشددًا على أن هناك مركزية شديدة في الحكم نتيجة إهتمام الرئيس السيسي بالتفاصيل، بينما الرئيس مبارك كان يحب الزيارات الميدانية لكنه لم يدخل في التفصيل بهذه الطريقة.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمشروع إسكان "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد افتتاحه له اليوم الأربعاء، حيث تفقد الوحدات السكنية ومرافقها كاملة.



ويتضمن المشروع، إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.



قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على أموال الدولة، وأن يأخذ كل ذو صاحب حق حقه، وشدد خلال افتتاحه لمشروع بشاير الخير 2 على أهمية تنظيم الأسرة والتصدي لمشكلة الزيادة السكانية.