إنتر ميلان يهزم نابولي في الوقت القاتل





حقق إنتر ميلان فوزً مثيرًا، على حساب ضيفه نابولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويُدين النيراتزوري بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

رفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد نابولي عند النقطة 42 في المركز الثاني.

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