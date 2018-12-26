إنتر ميلان يهزم نابولي في الوقت القاتل
حقق إنتر ميلان فوزً مثيرًا، على حساب ضيفه نابولي، بهدف
نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة
الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويُدين النيراتزوري بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى
لاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 من عمر
المباراة.
رفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز
الثالث، فيما توقف رصيد نابولي عند النقطة 42 في المركز الثاني.
رونالدو يخطف تعادلا قاتلا ليوفنتوس أمام اتلانتا.. ولاتسيو يعبر بولونيا بثنائية بالدوري الإيطالي
نجح فريق يوفنتوس في خطف تعادلا مثيرا من مضيفه أتالانتا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 للكالتشيو.
تقدم بيرات ديمسيتي لاعب اتلانتا ليوفنتوس بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 2، ثم تعادل زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 24، ثم أضاف الثاني بالدقيقة 56، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو من خطف التعادل، في الدقيقة 78.
ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 50 في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد أتالانتا لـ25 نقطة، في الترتيب الـ7.
ونجح لاتسيو في تخطي عقبة بولونيا بثنائية نظيفة ليرفع رصيده للنقطة 31 في المركز الرابع.
وفي نفس الجولة فاز بارما على فيورنتينا بهدف نظيف، وفاز سامبدوريا على فيرونا بهدفين، وكالياري على جنوى بهدف.
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