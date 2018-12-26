القاهرة تستقبل العرض الأول لفيلم شاروخان - Shah Rukh Khan الجديد "Zero" (صور)

استقبلت دور العرض المصرية أمس الثلاثاء العرض الأول للفيلم العالمي "Zero" والذي يقوم ببطولته نجم بوليوود شاروخان، حيث أقيم العرض الخاص للفيلم داخل سينما جالاكسي بالمنيل بحضور عدد كبير من الإعلاميين وعدد من أبناء الجالية الهندية فى الهند، وممثلين من السفارة الهندية.

الفيلم بطولة شاروخان Shah Rukh Khan، انوشكا شارما Anushka Sharma، وكاترينا كيف Katrina Kaif، وحقق الفيلم نجاحاً كاسحاً في شباك التذاكر الهندية محققاً 20.14 كورور هندي بعد بدء عرضه بيوم واحد.

ويجسد شاروخان في الفيلم دور "قزم" يدعى باو سينج يواجه تحديات صعبة، وهو مليء بالسحر والذكاء، مع قليل من الغطرسة.