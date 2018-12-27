تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/12/2018 في اليمن، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.



