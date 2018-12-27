نشرة أخبار منتصف الليل.. مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ استضافة مصر مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي، ونقل وزير الرياضة اهتمام الرئيس السيسي بمارراثون زايد الخيري.

مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي

وجهت الحكومة المصرية دعوة إلى 27 من أسر ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب اليابان في يوليو الماضي، حيث تستضيفهم مصر حاليا خلال الفترة من 23 – 30 ديسمبر 2018، وذلك بناء على مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، في بيان له، بأن المبادرة التي أطلقها الرئيس تعبر عن عمق أواصر الصداقة والتضامن من جانب الشعب والحكومة المصرية تجاه أسر المتضررين من كارثة الفيضانات التي وقعت باليابان.

وزير الرياضة: إقامة ماراثون زايد الخيري في مصر دليل على حبنا لدولة الإمارات

نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بماراثون زايد الخيرى الذي سينطلق فعالياته غدًا في مدينة الإسماعيلية بالإضافة إلي شكره لكل القائمين عليه.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الأورمان لعلاج السرطان، الآن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بمناسبة انطلاق ماراثون زايد الخير يوم الجمعة القادم بمدينة الإسماعيلية.

"الصحفيين" تنظم فعالية كبرى دعمًا لفلسطين

نظمت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم، فعالية كبرى بالنقابة؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع.

شارك في الفعالية حمدين صباحي مؤسس تيار الكرامة والمرشح الرئاسي السابق، وقيادات نقابية، ولجان دعم فلسطين والمقاطعة ومناهضة التطبيع، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب الناصرية وتيار الكرامة، بالإضافة إلى مشاركة محمد عبدالغني عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، وكمال أبو عيطة القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق.

"الكعبي" يهدي كتاب "زايد آل نهيان" لوزير الشباب والرياضة والتعليم العالي

أهدى الدكتور عبد المجيد الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كتيب للشيخ سلطان زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الأورمان لعلاج السرطان، الآن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بمناسبة انطلاق ماراثون زايد الخيري يوم الجمعة بمدينة الإسماعيلية.