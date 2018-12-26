ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يتعهد بانتظار تمويل جدار حدودي مهما طال الوقت

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:45 م
ترامب يتعهد بانتظار تمويل جدار حدودي مهما طال الوقت
دونالد ترامب
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للانتظار من أجل الحصول على خمسة مليارات دولار من دافعي الضرائب، لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مهما كلف ذلك من وقت.


وتسبب هذا المطلب في إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية، دخل يومه الخامس الآن؛ وفقا لوكالة "رويترز".
وفي عدم وجود أفق لإنهاء الإغلاق، على الفور، أدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مفاجئة للعراق، وحمل الديمقراطية، نانسي بيلوسي، مسؤولية الإغلاق. ومن المنتظر أن تتولى بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأمريكي، في الثالث من يناير.

وقال ترامب من قبل إنه مستعد لإغلاق حكومي طويل. وعندما سُئل اليوم الأربعاء، إلى متى سينتظر للحصول على ما يريد، قال "مهما طال الوقت".

أضاف الرئيس الجمهوري أن "نانسي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار،" مرجحا أن تكون معارضتها لمطلبه بتمويل الجدار تتعلق بحاجة بيلوسي للأصوات، لكي تصبح رئيسة للمجلس.

وتابع ترامب على أرض قاعدة "الأسد" الجوية في العراق "الشعب الأمريكي يطالب بجدار".

وفي اجتماع مع بيلوسي والزعيم الديمقراطي، تشاك شومر، بثه التلفزيون، في 11 ديسمبر الجاري، قال ترامب إنه سيكون "فخورا بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود".    
Advertisements
المزيد عن: دونالد ترامب جدار حدودي تمويل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
1
x
21:30
2
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
3
x
19:00
1
ساسولو
انتر ميلان
0
x
21:30
0
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
2
دجلة