ترامب يتعهد بانتظار تمويل جدار حدودي مهما طال الوقت

وتسبب هذا المطلب في إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية، دخل يومه الخامس الآن؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وفي عدم وجود أفق لإنهاء الإغلاق، على الفور، أدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مفاجئة للعراق، وحمل الديمقراطية، نانسي بيلوسي، مسؤولية الإغلاق. ومن المنتظر أن تتولى بيلوسي رئاسة مجلس النواب الأمريكي، في الثالث من يناير.





وقال ترامب من قبل إنه مستعد لإغلاق حكومي طويل. وعندما سُئل اليوم الأربعاء، إلى متى سينتظر للحصول على ما يريد، قال "مهما طال الوقت".





أضاف الرئيس الجمهوري أن "نانسي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار،" مرجحا أن تكون معارضتها لمطلبه بتمويل الجدار تتعلق بحاجة بيلوسي للأصوات، لكي تصبح رئيسة للمجلس.





وتابع ترامب على أرض قاعدة "الأسد" الجوية في العراق "الشعب الأمريكي يطالب بجدار".





وفي اجتماع مع بيلوسي والزعيم الديمقراطي، تشاك شومر، بثه التلفزيون، في 11 ديسمبر الجاري، قال ترامب إنه سيكون "فخورا بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود".