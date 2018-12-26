أهم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 26-12-2018

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها تحديد نادي الزمالك موقفه من التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي السابق في يناير المقبل ، وغيرها من الأحداث الأخرى.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار الزمالك اليوم الأربعاء على النحو التالي:





*عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة ضم "إيفونا"

نفى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك المفاوضات مع الجابوني ماليك إيفونا مهاجم فريق الأهلي السابق للحصول على خدماته في ميركاتو الشتاء.

وأكد أمير أن الزمالك لم يتحدث مع اللاعب من قريب أو من بعيد ولا توجد مفاوضات معه نهائيًأ.

وعن باسم مرسي مهاجم الفريق علق "لم نتلقى عروض بشأن باسم مرسي".





* فقرة خاصة في تدريبات الزمالك بأوامر جروس

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية وبدنية قوية على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.

حيث قام اللاعبون بآداء هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق أعقبها عقد جروس اجتماع فني مع اللاعبين بمنتصف الملعب.





وشرح جروس من خلال السبورة التي اصطحبها معهم بعض الأمور التكتكية المعينة التي ينوي تنفيذها خلال المران اليوم، أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تؤدي كل واحدة منهم تلو الأخرى فقرة فنية تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني.





*كاسونجو يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت

شارك الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية والمقامة حالياً بملعب النادي.

جاء ذلك عقب آداء اللاعب لتدريبات تأهيلية بمران أمس بسبب معاناته من بعض الارهاق والإجهاد، قبل أن يتخلص من ذلك ويشارك اليوم بصورة طبيعية .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الجمعة المقبل بمسابقة الدوري العام.





ويبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي جديد في الوقت الحالي لتدعيم الصفوف بسبب النقص العددي وعدم تواجد سوى كاسونجو وعمر السعيد فقط.



