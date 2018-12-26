تعرف على أفضل السيارات الهجينة المستعملة في أوروبا

ازداد الاهتمام داخل السوق المصري في الآونة الأخيرة بالسيارات الهجينة، وذلك على ضوء تخطيط الحكومة لرفع الجمارك عنها نهائيا، لذلك نقدم اليوم أفضل السيارات المستعملة من هذه الفئة في أوروبا، والتي منها سيارات يمكن أن تنطلق قريبا في السوق المصري، حيث كانت هذه القائمة كالتالي:





- فورد مونديو الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 2000 سي سي وشاحن توربيني + محرك كهربائي) بقوة كلية 186 حصان.





- انفينيتي Q50 الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 3000 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 355 حصان.





- هوندا CR-Z

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1500 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 122 حصان.





- هوندا سيفيك الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1500 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 113 حصان.





- لكزس CT الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1800 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 134 حصان.





- لكزس RX الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 3500 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 308 حصان.





- لكزس IS الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 2500 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 220 حصان.





- كيا نيرو الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1600 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 139 حصان.





- هيونداي آيونيك الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1600 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 147 حصان تقريبا.





- تويوتا بريوس الهجينة

تحمل هذه السيارة نظام دفع هجين (محرك بنزين 1800 سي سي + محرك كهربائي) بقوة كلية 143 حصان تقريبا.