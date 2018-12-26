تجنبي هذه الأخطاء عند تطبيق كريم الأساس

يعتبر كريم الأساس هو المفتاح لمكياج مثالي ورائع؛ لأنه أول خطوة لوضع المكياج فهو بمثابة حجر الأساس.





لذلك يقدم لكِ سيدتي موقع be beautiful العديد من الحلول للمشاكل التي تواجهك عند وضع كريم الأساس.





ذوبان كريم الأساس

قد تلاحظين ذوبان كريم الأساس على بشرتك بسبب الرطوبة أو العرق ولذلك احرصي على اختيار أنواع كريم الأساس المضادة للتعرق واستخدمي قطعة ثلج على بشرتك قبل وضعه؛ لأن ذلك سيساعدك على حماية بشرتك من التعرق وبقاء كريم الأساس محتفظًا بشكله.





استخدام الإضاءة الخاطئة

إن القيام بوضع كريم الأساس في مرآه الحمام يؤدي إلى عدم وضعه بشكل صحيح لذلك احرصي على وضعه تحت ضوء الشمس لكي يتم وضعه بصورة صحيحة.





مكياجك يترك أثرًا

من الأشياء المحرجة أن تقومي بتقبيل شخص ما، ويقوم مكياجك بعمل علامة على ملابسه؛ لذا فأنت تحتاجين إلى استخدام نوعيات جيدة من المكياج ووضع المثبت بعد الانتهاء من تطبيقه.





عدم توزيع كريم الأساس بشكل صحيح

عادة ما تعاني السيدة صاحبة البشرة الدهنية من هذا الأمر، إذ إن منطقة الأنف والجبهه يختفي منهما كريم الأساس بشكل أسرع من باقي الوجه، وللتخلص من هذا الأمر ضعي كمية إضافية من كريم الأساس على جبهتك وأنفك.