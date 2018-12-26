"الدبكة الفلسطينية" تُشعل مسرح نقابة الصحفيين (صور وفيديو)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:47 م
ميسون أبو الحسن
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أشعلت فرقة "الفلوجة الفلسطينية" مسرح قاعة حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بالرقص الشعبي الفلكلوري الفلسطيني، على أغاني الدبكة الفلسطينية، وسط حماس وتفاعل الحضور.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع.
شارك في الفعالية حمدين صباحي مؤسس تيار الكرامة والمرشح الرئاسي السابق، وقيادات نقابية، ولجان دعم فلسطين والمقاطعة ومناهضة التطبيع، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب الناصرية وتيار الكرامة، بالإضافة إلى مشاركة محمد عبدالغني عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، وكمال أبو عيطة القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق.
وتضمنت الفعالية كلمات عدد من المشاركين ومعرض صور وكاريكاتير، إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الفنية بالأغاني الفلسطينية.
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