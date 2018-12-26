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غالي مديراً للكرة بنادي الجونة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:44 م
غالي مديراً للكرة بنادي الجونة
حسام غالي
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عمرو مصطفى
 
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أعلن مجلس إدارة نادي الجونة مساء اليوم الأربعاء عن تعيين حسام غالي المنسق العام السابق لفريق الأهلي في منصب جديد عقب رحيله عن القلعة الحمراء. 

وأكد نادي الجونة إن غالي تولى ، قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، منصب مدير الكرة بنادي الجونة رسميًا اليوم، الأربعاء.

ورحل غالي عن الأهلي منذ أيام بعد إقالته من جانب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وتوجيه الشكر له على خليفة أزمته مع هيثم عرابي عضو لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر.

واعتزال غالي كرة القدم بفانلة النادي الأهلي في أواخر العام الجاري واقام مباراة اعتزال أمام إياكس الهولندي بالإمارات.

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المزيد عن: لاعب الأهلي السابق غالي مديرا للكرة بالجونة حسام غالي
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