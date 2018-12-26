رئيس قناة "صحتى" يحصل على الدكتوراه من أكاديمية ناصر العسكرية

حصل الدكتور سيد العباسي، المستشار الإعلامي، رئيس قناة «صحتي» الفضائية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، على درجة الدكتوراه من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف





ويعد «العباسي» أول طبيب من وزارة الصحة والسكان، يحصل على درجة الدكتوراه والزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





واستمرت مناقشة الرسالة التي جاءت تحت عنوان «الاستراتيجية المقترحة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في المجال الصحي المصري»، بقاعة ناصر بالأكاديمية، تحت إشراف اللواء طبيب الدكتور أمير جميل ميخائيل، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، بعضوية وإشراف الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب الدكتور حسام الأنور، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.





وحضر المناقشة رئيس أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء شريف فهمى بشارة، واللواء بهجت محمد فريد، مدير كلية الدفاع الوطني، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الأكاديمية.





ويعد العباسي أول طبيب من وزارة الصحة والسكان يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية ناصر العليا، حيث سبق له دراسة زمالة كلية الدفاع الوطني، واجتاز دراستها بنجاح متميز، وكان موضوع الرسالة عن «استراتيجية المحافظة على البيئة».



