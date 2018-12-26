تعرف على أهم إنجازات عام 2018 (فيديو)

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عرض خالد أبو بكر، أهم إنجازات عام 2018، التي شملت قطاعات الدولة مثل السكة الحديد والكهرباء والصحة والغاز الطبيعي والبترول والطرق والكباري، فضلًا عن مكاسب الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكشف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، عن تنفيذ 8278 مشروعا بإجمالي استثمارات 1560 مليار جنيه، منوهًا إلى أن المشروعات فى مختلف المجالات.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 102 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق غير الآمنة بتكلفة أكثر من 11 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد من الطرق بإجمالى 290 كم، بالإضافة إلى تطوير وصيانة عدد من الطرق القائمة بإجمالى أطوال تصل إلى 400 كم.



ولفت "أبو بكر"، إلى أنه تم إنشاء 12 كوبرى علوى جديد بتكلفة إجمالية قدرها 1693 مليون جنيه، وفى مترو الأنفاق تم الانتهاء من تنفيذ محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق



ونوه إلى أن مجال السكة الحديد، تم تجديد 53.9 كم من خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد 45 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا، والتعاقد على توريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة بمبلغ مليار يورو، والتعاقد على توريد 40 عربة قوى كهربائية بمبلغ 800 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال التطوير الكلى لـ 4 محطات سكك حديدية بمحافظات الدلتا والوجه البحرى.



وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في شهد طفرة تاريخية فى هذا القطاع، هناك 8.700 ميجاوات إجمالى القدرات الكهربائية المضافة خلال عام 2018، و100 % نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر لجميع الاستخدامات.



وكشف عن زيادة حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي بنحو 8 أضعاف من 4.6 تريليون قدم مكعب إلى نحو 70 تريليون قدم، لافتًا إلى أنه تم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر تلتنخفض إلى نحو 1.2 مليار دولار، وهو ادنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2010



ولفت إلى أن قطاع الصحة شهد إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجاري العمل بالمرحلة الثانية التي تشمل 11 محافظة، وتم فحص 20 مليون مواطن، حتى 22 ديسمبر، فضلًا عن إجراء 62191 عملية جراحية بالمجان فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وتم افتتاح 63 مستشفى جديدة بمختلف المحافظات، والبدء فى تدشين أول مصنع لمشتقات الدم فى مصر، وارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 110 مستشفى، وزيادة موازنتها إلى 3.4 ألف سرير، مردفًا:"2018 أنجح سنة فى قطاع الصحة".



منوهًا إلى أن الرئيس السيسى قام بـ90 زيارة خارجية منذ توليه السلطة.

