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نتنياهو يؤكد رفض إسرائيل لتوطيد الوجود الإيراني في سوريا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:34 م
نتنياهو يؤكد رفض إسرائيل لتوطيد الوجود الإيراني في سوريا
بنيامين نتنياهو
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وكالات
 
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدافع عما أسماه "خطوطها الحمراء" في سوريا، مؤكداً رفض إسرائيل لتوطيد الوجود الإيراني في سوريا.



يأتي ذلك في أعقاب تقارير وردت عن قيام مقاتلات إسرائيلية بقصف مواقع في سوريا بالصواريخ.



وغرد نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "لسنا على استعداد للقبول بتعزيزات عسكرية إيرانية موجهة ضدنا، في سوريا... سنتصدى لهذا بضراوة، وبشكل مستمر، حتى في هذه الأيام".



وأكد نتنياهو: "قلت إننا لن نرتدع عن القيام بما هو ضروري" لافتاً إلى أن بلاده تدافع بشكل حاسم عن "خطوطها الحمراء في سوريا وفي أي مكان آخر".



تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تؤكد حتى الآن، رسمياً، قصف أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق.



وكانت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، نقلت عن مصدر عسكري، لم تكشف عنه، أمس الثلاثاء أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تم إسقاط معظم تلك الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.



وأضاف المصدر: "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح".



كانت إسرائيل قصفت بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية مواقع إيرانية في سوريا.



من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الغارات الأخيرة استهدفت ثلاثة 3 مخازن للأسلحة على الأقل تابعة للحرس الثوري الإيراني وحليفه حزب الله".
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