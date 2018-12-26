شاهد.. صحفيون يتفاعلون مع 'الدبكة الفلسطينية' على مسرح النقابة

تفاعل الصحفيون المشاركون بفعاليات ندوة مقاومة الصهيونية بنقابة الصحفيين، مع الرقص الشعبي الفلسطيني الفلكلوري على أنغام الدبكة الفلسطينية، خلال تقديم فقرات فنية بالفعالية من فرقة "الفلوجة الفلسطينية".





جاء ذلك خلال فعالية نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع.





شارك في الفعالية حمدين صباحي مؤسس تيار الكرامة والمرشح الرئاسي السابق، وقيادات نقابية، ولجان دعم فلسطين والمقاطعة ومناهضة التطبيع، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب الناصرية وتيار الكرامة، بالإضافة إلى مشاركة محمد عبدالغني عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، وكمال أبو عيطة القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق.





وتضمنت الفعالية كلمات عدد من المشاركين ومعرض صور وكاريكاتير، إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الفنية بالأغاني الفلسطينية.



