لجنة الإنضباط تغرم رئيس الرائد 20 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم فهد المطوع رئيس نادي الرائد بسبب نزوله إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين عقب مباراة التعاون في الدوري.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قراراً بإلزام رئيس نادي ‎الرائد الأستاذ فهد المطوع بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال.

وكان فريق الرائد قد فاز على التعاون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع فريق الرائد رصيده إلى النقطة 18 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما التعاون يتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الرابع.