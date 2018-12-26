الأقصر للسينما الأفريقية يطلق برنامج "ستب 2" عبر صندوق اتصال لدعم الفيلم الأفريقي

يطلق صندوق " اتصال " لدعم الفيلم الافريقي التابع لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية برنامجه " ستب 2 " لدعم وتطوير افلام تسجيلية طويلة للموهوبين من ابناء بلاد قارة افريقيا .





ويأتي ذلك المشروع استكمالا لما بدأه مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية في القاء الضوء علي قدرات الفيلم التسجيلي الطويل كأداة ووسيلة إبداعية سينمائية في التعبير الحر عن القضايا الإنسانية الملحة في أفريقيا .





وبعد ترجمة كتاب " التنوع الابداعي في الفيلم التسجيلي في أفريقيا " في العام الماضي ، تطلق ادارة صندوق "اتصال" ورشة لتطوير مشاريع تسجيلية طويلة قيد الانتاج بإدارة اساتذة وخبراء من ابناء القارة وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان مارس 2019 .





وحول تفاصيل المشاركة كشفت المخرجة عزة الحسيني مؤسس و مدير صندوق" اتصال" بان الاشتراك متاح للشباب حتي سن 35 سنة من كافة البلاد الافريقية وسيتم اختيار 4 الي 6 مشروعات لتطويرها بالأقصر كما سيتم دعوة الفائزين للحضور الي الأقصر لتقديم و مناقشة وتطوير اعمالهم والتعرف علي وسائل التمويل والتوزيع.





تهدف الورشة الي مساعدة المشاريع السينمائية الافريقية التي يقيم صانعوها بأحد بلدان أفريقيا والتي تتناول أحد القضايا الافريقية وتصور في بلادها.





مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، والشريك الاعلامي والراعي الرئيسي شبكة قنوات dmc وبالتعاون مع محافظة الأقصر ، ونقابة المهن السينمائية .



