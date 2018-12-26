برلماني يكشف سبب انخفاض أسعار الدواجن لـ19 جنيهًا

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قال الدكتور إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس اتحاد منتجي الدواجن، إن قرار منع تداول الدواجن الحية يضر بهذه الصناعة، لافتًا إلى أن الحديث على أن مصر الدولة الوحيد التي تسمح بتداول الدواجن الحية أمر غير صحيح، لأن هذا الأمر موجود في ألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع " الغطاطي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن انخفاض أسعار الدواجن لـ19 جنيهًا للكيلو خلال المرحلة الحالية يرجع إلى وجود حالة ركود في السوق، بسبب بحث المواطن المصري عن بدائل للدواجن خلال المرحلة الأخيرة.



ولفت إلى أن قرار منع تداول الطيور الحية أمر صعب تطبيقه خاصة في البط والفراخ البلدي، لأن المجازر الآلية من الصعب أن تنظف البط والبلدي.



وتسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.

