راغب علامة وجوهرة يشعلان حفل "الكريسماس" في أحد فنادق التجمع (صور)

أشعل السوبر ستار راغب علامة، والفنانة الاستعراضية جوهر، والفنانة ليندا، حفلا فنيا بفندق دوسيت بمناسبة الكريسماس فى حضور نخبة كبير من الفنانين ونجوم المجتمع من بينهم الفنان مصطفى شعبان والفنانة منى ممدوح والفنان كريم مأمون والمنتج وليد منصور والمنتج حمدى بدر والإعلامية دانا ابوزيد والإعلامية دينا الكاتب ونخبة من نجوم المجتمع من بينهم الدكتور يحي البستاني ورجال الأعمال منهم "شريف حموده، اشرف سويلم، محمد ابو العلا، تامر السعيد وحرمه رباب شعبان، رؤوف عيد، احمد ايوب وسيدة المجتمع حنان السراج، ودي جي الحفل وليد الحريري، وإضاءة الحفل وليد اسكرين.

استمر الحفل حتى الصباح واتسمت الأجواء بالبهجة.