مُعد قانون الأحوال الشخصية: "قمنا بعمل مقترح متوازن لصالح المجتمع"

قال الدكتور محمد رضا، محامي الأحوال الشخصية، ومعد قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد،: "قمنا بعمل قانون متكامل حتى يعرف كل شخص ما له وما عليه".





وتابع "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء،: "قمنا بعمل مقترح متوازن لصالح المجتمع بالكامل وليس لصالح طائفة معينة".





وأوضح أن الاستضافة ستكون بالتراضي وإذا لم يحدث ذلك سيتدخل القضاء، مضيفًا أنه تم إعطاء سلطة تقديرية للقاضي بداخل القانون للتصرف على حسب كل حالة.



