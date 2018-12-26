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مُعد قانون الأحوال الشخصية: "قمنا بعمل مقترح متوازن لصالح المجتمع"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:22 م
مُعد قانون الأحوال الشخصية: قمنا بعمل مقترح متوازن لصالح المجتمع
الدكتور محمد رضا، محامي الأحوال الشخصية
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور محمد رضا، محامي الأحوال الشخصية، ومعد قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد،: "قمنا بعمل قانون متكامل حتى يعرف كل شخص ما له وما عليه".

وتابع "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء،: "قمنا بعمل مقترح متوازن لصالح المجتمع بالكامل وليس لصالح طائفة معينة".

وأوضح أن الاستضافة ستكون بالتراضي وإذا لم يحدث ذلك سيتدخل القضاء، مضيفًا أنه تم إعطاء سلطة تقديرية للقاضي بداخل القانون للتصرف على حسب كل حالة.

ويضم المشروع 13 فصلا تشمل 98 مادة، وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أى مكان في دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف. 

كذلك جواز الصلح في غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب . 
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