وزير التعليم: إذا رفض ولي الأمر توقيع إقرار التابلت لن يستطيع الطالب إجراء الامتحانات الإليكترونية

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي تساؤلات أولياء الأمور، حول رفض توقيع الإقرار الخاص بالتابلت.





وأوضح الوزير في تصريح خاص لبوابة الفجر: "في هذه الحالة لن يتسلم الطالب التابلت باختياره، وسيكون مطالبا بالاعتماد على نفسه للوصول إلى المصادر التعليمية على بنك المعرفة ولن يستطيع إجراء الامتحانات الإليكترونية".





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بعمل إقرار للطالب وولي الأمر بشأن التابلت الذي سيتم توزيعه علي طلاب الصف الأول الثانوي.



