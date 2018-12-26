وزير التعليم: إذا رفض ولي الأمر توقيع إقرار التابلت لن يستطيع الطالب إجراء الامتحانات الإليكترونية
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:21 م
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي تساؤلات أولياء الأمور، حول رفض توقيع الإقرار الخاص بالتابلت.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لبوابة الفجر: "في هذه الحالة لن يتسلم الطالب التابلت باختياره، وسيكون مطالبا بالاعتماد على نفسه للوصول إلى المصادر التعليمية على بنك المعرفة ولن يستطيع إجراء الامتحانات الإليكترونية".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بعمل إقرار للطالب وولي الأمر بشأن التابلت الذي سيتم توزيعه علي طلاب الصف الأول الثانوي.
وقال الإقرار الذي حصلت "الفجر" على صورة منه إنه في حالة تلف التابلت أو فقدانه سوف يدفع ولى الأمر مبلغ قدره ٤٥٠٠ جنيها وفِي حالة حدوث أي عطل به يتم إصلاحه علي نفقة ولى الأمر.
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