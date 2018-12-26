"غرفة التجارة": قرار منع تداول الدواجن الحية هدفه الحفاظ على البيئة

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قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، إن قرار منع تداول الدواجن الحية هدفه الحفاظ على البيئة، ووضع سعر استرشادي لبيع الدواجن، وبالتالي انخفاض الأسعار.



وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن سعر الدواجن الآن في المزرعة تصل لـ19 جنيه، في حين أنها تباع بـ28 جنيه، لافتًا إلى أن المواطن من المفترض أن يحصل على كيلو الدواجن في أقصى حد بـ24 جنيهًا، لكن بسبب الحلقات الوسيطة تصل للمواطن بسعر أكبر من ذلك بكثير.



وتابع أن الحديث على أن الدواجن المستوردة من الخارج غير صحية شيء من رابع المستحيلات، لأن هناك أربع جهات تتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.



وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدواجن خلال المرحلة الحالية، يرجع إلى وجود ركود في السوق يصل إلى 40% خلال المرحلة الحالية.



وتسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.

