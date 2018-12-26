تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس 27 ديسمبر 2018 (فيديو)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:24 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستضرب البلاد، وستنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، أن ذروة عدم استقرار الحالة الجوية سيكون غدًا، موضحًا أنه سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح وسقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وستكون خفيفة لمتوسطة على القاهرة وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الجمعة، وستبدأ في انحصار على السواحل الشمالية الشرقية بعد صلاة الجمعة وحتى يوم السبت.
ونصح المواطنين بتوخي الحذر على الطرق، وفتح نوافذ السيارة مهما كانت درجة الحرارة منخفضة حتى لا يؤدي إلى غيامة على السيارة مع الشبورة المائية فتؤدي إلى وقوع الحوادث.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، أن ذروة عدم استقرار الحالة الجوية سيكون غدًا، موضحًا أنه سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح وسقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وستكون خفيفة لمتوسطة على القاهرة وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الجمعة، وستبدأ في انحصار على السواحل الشمالية الشرقية بعد صلاة الجمعة وحتى يوم السبت.
ونصح المواطنين بتوخي الحذر على الطرق، وفتح نوافذ السيارة مهما كانت درجة الحرارة منخفضة حتى لا يؤدي إلى غيامة على السيارة مع الشبورة المائية فتؤدي إلى وقوع الحوادث.
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