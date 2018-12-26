اعتقال 8 من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق
وأضاف أن المعتقلين: "هاربين من قضاء الحويجة إلى مركز وأطراف كركوك والمطلوبين بعدة قضايا إرهابية من قتل وتهجير واستهداف للقوات الأمنية"، موضحا أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق نجح في عملية إلقاء القبض عليهم".
وكان مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن تنظيم "داعش" الإرهابي اختطف 16 مدنيًا واقتادهم إلى جهة مجهولة مع عدد من الآليات الزراعية، وذلك بعد ساعات على اختطاف التنظيم الإرهابي لثلاثة أكراد خلال هجوم شنه على قرية ضمن حدود مدينة داقوق، جنوب كركوك.
وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم داعش، نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
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