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عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:25 م
عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب
عمرو عبد الحميد
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رقية جمال
 
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دعا الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلاميون في الفضائيات بتبني قضية الزيادة السكانية.

وأضاف خلال برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، أن مشكلة الزيادة السكانية تتعلق بالأمن القومي، وأخطر من الإرهاب والتطرف، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ينبه على تلك المشكلة مثلما فعل في مشروع بشاير 2 بمنطقة غيط العنب اليوم.

وتابع أن عدد السكان يزيد بمعدل سريع كل يوم، ونحتاج لتكاتف كل وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بخطر تلك القضية، ونحن في البرنامج لا نبحث عن الشهر أو إثبات مواقف، ولكننا نتبنى قضية مهمة جدًا.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على شكوى سيدة لديها ستة أبناء بمنطقة غيط العنب، من ضيق مسكنها، وذلك في فيلم تسجيلي تم عرضه عن مشروع الإسكان "بشاير الخير 2".

وقال "السيسي"، خلال افتتاحه مشروع الإسكان "بشاير الخير 2"، صباح الأربعاء، تعليقًا على شكوى هذه السيدة: "فكرتي لما تجيبي ستة هيناموا فين؟"، وذلك في إشارة منه لخطورة الزيادة السكانية.

وشدد على ضرورة التوعية بتنظيم الأسرة، قائلًا: "أنت عملت في نفسك كدة ليه؟، الدولة مش مقصرة ده تقصير في حق نفسك".
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