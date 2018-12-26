"أنا شيري دوت كوم" دراما مصرية مرتقبة على "فيو" (صور)

أعلنت اليوم شركة "فيو" لخدمة الفيديو الممتاز عن الشروع في إنتاج مسلسل درامي مصري يحمل الاسم "أنا شيري دوت كوم".

ويحكي المسلسل قصة شابة تسعى إلى تحقيق استقلاليتها وتتمكّن أخيراً من النهوض وتجاوز الفشل بعد أن انطلقت في فرصة تجارية غير اعتيادية على الإنترنت.

ويقوم نهج "فيو" المتميز في إنتاج الأعمال الدرامية الأصيلة على العمل مع أصحاب المواهب المحلية لسرد قصص محلية عبر هذه الأعمال وتقديمها بجودة إنتاج رفيعة إلى جمهور عالمي.

وقد أسفر هذا النهج عن أكثر من 20 مليون متابع لبرامج "فيو" شهرياً في جميع أنحاء العالم.

وتحقيقاً لأحدث أعمال "فيو" الدرامية، دخلت الشركة في شراكة مع أبرز أصحاب المواهب الإقليميين، مثل المؤلفَين محمد فوزي ومصطفى زايد، اللذين وضعا سيناريو المسلسل، والمخرج رامي رزق الله.

وتلعب الممثلة سارة الشامي دور البطلة "شيري" بجانب عماد رشاد في دور القاضي، والد شيري.