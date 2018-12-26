تعرف على نشاط معهد البحوث والدراسات لدول حوض النيل بجامعة الفيوم خلال شهري نوفمبر وديسمبر (صور)

نشر معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل – جامعة الفيوم، نشاط المعهد عن شهري نوفمبر وديسمبر 2018، وكان أبرزها زيارة سفير دولة تنزانيا إلى الجامعة وذلك في إطار إعداد مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

وتم التواصل مع السفارة وتقديم دعوة من الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة للسفير التنزاني وقد لبى السفير الدعوة وقام بزيارة الجامعةً برفقة وفد من السفارة منهم القنصل العام عباس جوما ومسئول التعاون الدولي.

وأبدى السفير اهتمامه بتواصل العالقات وتأصيلها في اطار اتفاقيات تعاون مشترك، مشيرًأ إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الزراعة والصحة والأستثمار خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنزانيا، وأنه هناك حاجة ماسة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والجامعات.

وقام السفير برفقة اللواء عصام سعد والدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة بزيارة معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل للتعرف على البرامج التعليمية التي يقدمها وكذلك الدورات التدريبية التي يقدمها لبناء قدرات ابناء دول حوض النيل مشاركة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وذلك من خالل عرض تعريفي لهذه االنشطة والتي كان على رأسها :





* دورة في اعداد وتقييم المشروعات في دول حوض النيل.





*دورة في مكافحة العدوى في دول حوض النيل.





* دورة في ادارة االعمال الزراعية بدول حوض النيل.





لقاء سفير جنوب السودان الجديد





كما شارك المعهد في حفل استقبال سفير جنوب السودان الجديد بأحد فنادق القاهرة، وكان اللقاء من تنظيم جمعية الصداقة المصرية - جنوب السودان، والمبادرة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم، وذلك بحضور سفير دولة جنوب السودان الجديد جوزي ماوم، ومساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية السفير أسامة شالوت، ونخبة من المسؤولين والجهات الأكاديمية المتخصصة، وقام بتمثيل المعهد في هذه الفعالية الدكتور عدلي سعداوي القائم بأعمال عميد المعهد واللواء أ.ح علاء عز الدين عضو مجلس إدارة المعهد والدكتور عمرو عبد العزيز عضو هيئة التدريس، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لجامعة الفيوم لمواصلة التعاون بين جنوب السودان والمعهد خاصة أن المعهد قد قام بتنفيذ دورة تدريبية في عدد من المشروعات التنموية بمشاركة 99 طالب دراسات عليا من جنوب السودان.





مصر والأمن والتنمية في أفريقيا ندوة بجامعة الفيوم





أستقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم السفير أشرف راشد مساعد وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية ومساعد وزير الخارجية الأسبق والأستاذ الدكتور اسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالى للشئون الافريقية والدكتور فليفل عضو اللجنة الافريقية بالبرلمان وعميد معهد الدراسات الافريقية الأسبق فى ندوة ( مصر والأمن والتنمية فى افريقيا ) التى أقامها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل تحت إشراف الدكتور عدلى سعداوى عميد المعهد وبحضور الدكتور محمد أحمد سعيد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كمال غلاب وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم.





وأكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ أهمية الندوة فى وضع تصور لتعظيم دور الجامعات المصرية فى التواصل مع الأشقاء الأفارقة وتفعيل استراتيجية واضحة للترابط بين الدول الأفريقية عن طريق الدور الأكاديمى للجامعات والمراكز البحثية مستشهدًا بتوصيات القيادة السياسية خلال انعقاد منتدى أفريقيا 2018 بأن القارة مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو في ظل ما تمتلكه من طاقات بشرية ونوابغ أكاديمية يجب أن تستغل لنحتل المكانة التي نستحقها على خريطة العالم اقتصاديا وأكاديميا.





وتحدث الدكتور أشرف راشد عن المراحل الصعبة التى مرت بها دول القارة الافريقية حتى نالت الاستقلال مشيرًا لدور مصر المحورى فى دعم دول القارة سياسيًا واقتصاديا وأن مصر مرت بفترات ابتعدت خلالها عن دورها فى قارة افريقيا.





وأضاف أن الفترة الحالية تختلف عن سابقتها فى غرس جذور التواصل بين دول القارة الخمس وخمسون من خلال الدور الذى تقوم به (الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء) والتى تأسست فى عام 2003 لتفعيل النهضة الافريقية وأن القادة الأفارقة أخذوا على عاتقهم مسؤولية تحقيق التنمية والشراكة بين دول القارة وقرروا أن تكون الآلية الافريقية لمراجعة النظراء هى الآداة التى تعتمد عليها لتعزيز الحوكمة الجديدة والأمتثال للاعراف والقواعد الافريقية.





وأكد الدكتور اسلام أبو المجد أن وزارة التعليم العالى تعمل على تطبيق ملامح استراتيجية فى التعليم والعلوم والتكنولوجيا لتطوير الدور الاكاديمى واستقطاب الطلاب الأفارقة من خلال المنح والبعثات وتفعيل الشراكة فى تخصصات التعليم الفنى والاستثمار فى الدواء مشيرًا إلى التوجه نحو إنشاء مكتب للعلاقات الافريقية.





وأكد السفير محمد حجازى أهمية الدور المصرى فى القارة الافريقية وإلى حرص القيادة السياسية على أمن مصر المائى مضيفًا أن الدولة المصرية تعلم حق دولة اثيوبيا فى بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء ولكن مع حفظ حصة مصر المائية كما هى من خلال مفاوضات جادة وحسابات وقياسات دقيقة تتم بين الدولتين مؤكدًا على تفهم دولة اثيوبيا للموقف المصرى بإيجابيه وقبول.





وفى نفس السياق تحدث الدكتور فليفل عن أن اللجنة الافريقية بالبرلمان تعمل على تطوير التعاون مع الدول الافريقية من خلال الوزارات المعنيه ومنها وزارة التعليم العالى والتى شكلت بدورها لجنة للشئون الافريقية بالوزارة للعمل على تطوير التعاون العلمى بين الجامعات الافريقية والمصرية.





ومن جانبه قال الدكتور عدلى سعداوى أن معهد الدراسات الاستراتيجية يعمل على تطوير الدور الاكاديمى للجامعات المصرية بوجه عام وجامعة الفيوم بوجه الخصوص مع دول حوض النيل من خلال البرامج الدراسية بالمعهد مثل المياة والتربة والسكان والموارد الاقتصادية والتنمية الزراعية والقانون والسياسة والنقل ونظم المعلومات.