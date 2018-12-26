سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26/12/2018

استقر سعر اليورو الأوروبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-12-2018 وذلك بعدما شهد اليورو الاوروبي حالة التباين خلال تعاملات اليومين الماضيين، وكان قد ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزى المصري حيث وصل سعر الشراء فيها لـ 20.34 جنيه والبيع 20.48 جنيه، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار اليورو الاوروبي في أهم البنوك العاملة في مصر وذلك حرصًا منها على تقديم خدمة متكاملة للقراء وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر اليورو الاوروبي في البنوك اليوم 26-12-2018





سعر سعر اليورو الاوروبي في البنك المركزي المصري





20.34 جنيه للشراء

سعر20.48 جنيه للبيع





سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم 26-12-2018





20.73 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع





سعر اليورو في بنك مصر





20.2 جنيه للشراء

20.42 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك التجارى الدولى





20.31 جنيه للشراء

20.49 جنيه للبيع





سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى





وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.



