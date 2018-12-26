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أنور مغيث: نحتفل بمائة عام على ثورة 1919 فى يوم المترجم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:12 م
أنور مغيث: نحتفل بمائة عام على ثورة 1919 فى يوم المترجم
أنور مغيث
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الفجر الفني
 
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يحتفل المركز القومى للترجمة الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر  بيوم المترجم ،خلال اليوم  يحتفل المركز بثورة 1919، من خلال ندوة موسعة يشارك فيها كبار أساتذة التاريخ : الأستاذ الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور طارق النعمان، الاستاذة الدكتورة هدى الصدة، الاستاذ محمود أباظة.


تقام الندوة فى تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة طه حسين بالمركز القومى للترجمة .

 

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أنور مغيث :نحتفل خلال يوم المترجم بمائة عام على ثورة 1919 ،لما لها من أهمية على مستوى التاريخ المصرى والعربى، فثورة 1919 كانت استثنائية ومتفردة، فهى مثلا لم ترفع شعارات لمطالب داخلية ،وكان لها هدف واحد هو إعادة زعيمها سعد زغلول للعودة من المنفى،وما تبعها من إقرار دستور 1923 ،وحققت مكاسب كثيرة أبرزها ميلاد الأحزاب، وأيضا وحدة الصف المصرى التى تمثلت فى الشعار الشهير "يحيا الهلال  مع الصليب".

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